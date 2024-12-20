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Україна перекриє транзит російського газу 1 січня 2025 року, — Денис Шмигаль

15:18, 20 грудня 2024
Угода про транзит російського газу завершується 1 січня 2025 року і не буде продовжена.
Україна перекриє транзит російського газу 1 січня 2025 року, — Денис Шмигаль
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З 1 січня 2025 року українська газотранспортна система зможе транспортувати газ тільки неросійського походження. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

«Угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року, о 7:00 ранку фізично транзит буде перекрито, і відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ», — зазначив прем’єр, цитує «Інтерфакс-Україна».

Денис Шмигаль додав, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС і Договором до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана забезпечувати транзит російської нафти в Європу на запит Єврокомісії.

«У зв'язку з цим технічно транзит на запит європейської сторони триває. Однак ми працюємо над тим, щоб накласти 100% санкцій на російські молекули», - вказав очільник уряду.

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Денис Шмигаль газ

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