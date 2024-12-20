Украина перекроет транзит российского газа 1 января 2025, — Денис Шмыгаль

С 1 января 2025 г. украинская газотранспортная система сможет транспортировать газ только нероссийского происхождения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время «Часа вопросов правительству» в Верховной Раде.
«Соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года, в 7:00 утра физически транзит будет перекрыт, и возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии мы будем транспортировать нашей системой нероссийский газ», — отметил премьер, цитирует « Интерфакс-Украина».
Денис Шмыгаль добавил, что согласно Соглашению об ассоциации с ЕС и Договоре к Энергетической хартии, Украина обязана обеспечивать транзит российской нефти в Европу по запросу Еврокомиссии.
«В этой связи технически транзит по запросу европейской стороны продолжается. Однако мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на российские молекулы», – указал глава правительства.
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