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Минюст изменил порядок получения данных о банкротстве из-за атаки на государственные реестры

15:10, 20 декабря 2024
До восстановления онлайн-сервиса Единого реестра должников данные будут предоставляться в формате писем.
Минюст изменил порядок получения данных о банкротстве из-за атаки на государственные реестры
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Как известно, произошла самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Однако министр юстиции Ольга Стефанишина утверждает, что данные реестров не потеряны. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что временно изменили процедуру предоставления сведений о пребывании субъектов в процедурах банкротства (неплатежеспособности) из-за неисправности Единого реестра должников.

До возобновления работы онлайн-сервиса сведения будут предоставляться в форме информационных писем. Их будут оформлять межрегиональные управления Минюста по месту нахождения субъекта, о котором запрашивается информация. Запрос можно подать письменно или по электронной почте.

Требования к запросу

  1. Информация о запрашивающем субъекте:

- Для юридических лиц: наименование, код ЕГРПОУ, адрес.

- Для физических лиц: ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспортные данные, адрес проживания.

- Для ФЛП: ФИО, номер записи в ЕГР, адрес местонахождения.

  1. Информация о субъекте, о котором запрашивается информация:

- Наименование, код ЕГРПОУ (для юрлиц).

- ФИО, регистрационный номер или паспортные данные (для физлиц).

- Адрес субъекта.

  1. Дополнительные требования:

- Обоснование необходимости получения сведений.

- Личная подпись запрашивающего или электронная подпись для электронного запроса.

Информационное письмо будет предоставляться за подписью руководителя или заместителя руководителя межрегионального управления Минюста.

Этот временный порядок будет действовать до полного восстановления работы онлайн-сервиса.

Как писала «Судебно-юридическая газета», учитывая временное прекращение доступа к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, на сегодня может осуществляться повторная выдача свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния на основании бумажного носителя актовой записи гражданского состояния.

Добавим, из-за атаки на государственные реестры в Электронном суде ввели ряд ограничений.

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реестр должников (ЕРД) Министерство юстиции Украины

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