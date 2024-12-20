Мін’юст змінив порядок отримання даних про банкрутство через атаку на державні реєстри

Як відомо, відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Проте міністр юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені. В Міністерстві юстицій України повідомили, що тимчасово змінили процедуру надання відомостей про перебування суб'єктів у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) через несправність Єдиного реєстру боржників.
До відновлення роботи онлайн-сервісу відомості надаватимуться у формі інформаційних листів. Їх оформлюватимуть міжрегіональні управління Мін'юсту за місцем розташування суб'єкта, про якого запитується інформація. Запит можна подати письмово або електронною поштою.
Вимоги до запиту
Інформаційний лист надаватиметься за підписом керівника або заступника керівника міжрегіонального управління Мін'юсту.
Цей тимчасовий порядок діятиме до повного відновлення роботи онлайн-сервісу.
Як писала «Судово-юридична газета», з огляду на тимчасове припинення доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, на сьогодні може здійснюватися повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану на підставі паперового носія актового запису цивільного стану.
Додамо, через атаку на державні реєстри у Електронному суді ввели низку обмежень.
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