Мін’юст змінив порядок отримання даних про банкрутство через атаку на державні реєстри

До відновлення онлайн-сервісу Єдиного реєстру боржників дані надаватимуться у форматі листів.

Як відомо, відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Проте міністр юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені. В Міністерстві юстицій України повідомили, що тимчасово змінили процедуру надання відомостей про перебування суб'єктів у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) через несправність Єдиного реєстру боржників.

До відновлення роботи онлайн-сервісу відомості надаватимуться у формі інформаційних листів. Їх оформлюватимуть міжрегіональні управління Мін'юсту за місцем розташування суб'єкта, про якого запитується інформація. Запит можна подати письмово або електронною поштою.

Вимоги до запиту

Інформація про запитувача:

Для юридичних осіб: найменування, код ЄДРПОУ, адреса.

Для фізичних осіб: ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані, адреса проживання.

Для ФОП: ПІБ, номер запису в ЄДР, адреса місцезнаходження.

Інформація про суб'єкта, про якого запитується інформація:

Найменування, код ЄДРПОУ (для юросіб).

ПІБ, реєстраційний номер або паспортні дані (для фізосіб).

Адреса суб'єкта.

Додаткові вимоги:

Обґрунтування необхідності отримання відомостей.

Особистий підпис запитувача або електронний підпис для електронного запиту.

Інформаційний лист надаватиметься за підписом керівника або заступника керівника міжрегіонального управління Мін'юсту.

Цей тимчасовий порядок діятиме до повного відновлення роботи онлайн-сервісу.

Як писала «Судово-юридична газета», з огляду на тимчасове припинення доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, на сьогодні може здійснюватися повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану на підставі паперового носія актового запису цивільного стану.

Додамо, через атаку на державні реєстри у Електронному суді ввели низку обмежень.

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