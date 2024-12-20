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Через атаку на державні реєстри у Електронному суді ввели низку обмежень

13:28, 20 грудня 2024
Наразі в роботі Електронного кабінету Електронного суду діє низка обмежень.
Через атаку на державні реєстри у Електронному суді ввели низку обмежень
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Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, у зв’язку з цим в роботі Електронного кабінету Електронного суду діють наступні обмеження:

- Реєстрація нового кабінету юридичної особи - недоступно

- Надання доступу новому керівнику юридичної особи до кабінету - неможливо

- Отримання довідок із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР) та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) - недоступно з кабінету судді

- Подання електронного виконавчого документа на виконання до Автоматизованої системи виконавчих проваджень (АСВП) - неможливо

- Перегляд тексту документу виконавчого провадження у розділі «Документи ВП» - недоступно

«Про відновлення роботи державних реєстрів та інформаційних систем Міністерства юстиції України буде повідомлено додатково», - заявили у відомстві.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у м. Києві повідомило, що всі відділи ДРАЦС Центральної юстиції працюють у звичайному штатному режимі. 

Разом з тим, віцепремʼєрка з питань євроінтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Також ми писали, що Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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Електронний суд

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