Из-за атаки на государственные реестры в Электронном суде ввели ряд ограничений

В настоящее время в работе Электронного кабинета Электронного суда действует ряд ограничений.

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Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что в связи с этим в работе Электронного кабинета Электронного суда действуют следующие ограничения:

- Регистрация нового кабинета юридического лица – недоступно

- Предоставление доступа новому руководителю юридического лица в кабинет – невозможно

- Получение справок из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) и из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ДРРП) - недоступно из кабинета судьи

- представление электронного исполнительного документа на исполнение в Автоматизированную систему исполнительных производств (АСИП) - невозможно

- Просмотр текста документа исполнительного производства в разделе «Документы ОП» – недоступно

«О возобновлении работы государственных реестров и информационных систем Министерства юстиции Украины будет сообщено дополнительно», - заявили в ведомстве.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в г. Киеве сообщило, что все отделы ГРАГС Центральной юстиции работают в обычном штатном режиме.

Вместе с тем, вице-премьер по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Также Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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