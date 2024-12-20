Украина вернула тела 503 павших защитников

Состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с Донецкого, Луганского и Запорожского направлений.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Украине завершена репатриация тел 503 павших защитников, погибших во время боевых действий на разных направлениях фронта, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных:

403 погибших с Донецкого направления;

12 - с Луганского направления;

57 - с Запорожского направления;

31 погибший был возвращен из моргов на территории России.

Репатриация стала результатом совместной работы Координационного штаба, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, СБУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а также других структур сектора безопасности и обороны Украины.

«Совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», - добавили в Координационном штабе.

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