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Трамп пригрозил пошлинами, если Евросоюз не будет покупать у США больше нефти и газа

13:28, 20 декабря 2024
Избранный президент США призвал ЕС покупать американские нефть и газ или готовиться к пошлинам.
Трамп пригрозил пошлинами, если Евросоюз не будет покупать у США больше нефти и газа
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены Евросоюза должны закупать больше нефти и газа в Штатах. Если же блок откажется, то его ждут новые пошлины.

«Я сказал Евросоюзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это будут тарифы навсегда», – написал Трамп в своей сети Truth Social.

Как известно, во время предвыборной кампании Трамп обещал увеличить объем бурения нефтяных скважин в США и назвал ископаемое топливо «жидким золотом».

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США Дональд Трамп газ нефть

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