Трамп пригрозил пошлинами, если Евросоюз не будет покупать у США больше нефти и газа

Избранный президент США призвал ЕС покупать американские нефть и газ или готовиться к пошлинам.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены Евросоюза должны закупать больше нефти и газа в Штатах. Если же блок откажется, то его ждут новые пошлины.

«Я сказал Евросоюзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это будут тарифы навсегда», – написал Трамп в своей сети Truth Social.

Как известно, во время предвыборной кампании Трамп обещал увеличить объем бурения нефтяных скважин в США и назвал ископаемое топливо «жидким золотом».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.