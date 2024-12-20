Алкоголь, имитирующий легальные напитки, является предметом уголовного преступления – заключение Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда уточнила критерии для определения алкоголя как предмета уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 УК Украины.

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Большая Палата Верховного Суда сделала важный вывод относительно определения алкогольных напитков как предмета уголовных правонарушений по статье 204 Уголовного кодекса Украины. Согласно решению, алкоголь может быть объектом преступления, если он изготовлен из спиртов, соответствующих установленным нормам и подлежащих налогообложению как подакцизные товары.

В уголовном производстве лицо обвинялось в том, что оно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вопреки законодательству Украины об обороте подакцизных товаров, осуществляло преступную деятельность, связанную с незаконным изготовлением и оборотом подакцизных товаров (спирта этилового) с использованием поддельных марок акцизного налога Украины. Приговором местного суда, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, лицо осуждено по частям 1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины.

В кассационной жалобе, среди прочего, защитник утверждал, что в обжалуемых судебных решениях отсутствует вывод о принадлежности изъятых у осужденного алкогольных напитков к подакцизным товарам со ссылкой на конкретную товарную позицию по Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД) в соответствии с заключением Верховного Суда Украины, изложенного в постановлении от 5 сентября 2013 года по делу № 5-15к13. Согласно этому выводу, предметом уголовных преступлений, предусмотренных ст. 204 УК Украины, являются только те растворы с содержанием этилового спирта, изготовленные способом, предусмотренным законом (в широком его понимании).

По результатам рассмотрения дела Большая Палата ВС отметила, что такое определение понятия, изложенное в указанном решении ВСУ, характерно для алкогольных напитков, которые являются продуктом законной хозяйственной деятельности, осуществленной с соблюдением установленных законом требований и технологии производства. Однако отождествлять критерии, по которым алкогольный напиток относится к подакцизному товару как продукту законной предпринимательской деятельности и алкогольному напитку как предмету уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 204 УК Украины, не представляется возможным, ведь учитывая диспозицию этой статьи к предмету уголовного правонарушения относятся подакцизные товары, изготовленные незаконно, а потому они a priori не могут соответствовать критериям доброкачественной продукции, а лишь имитируют (то есть воспроизводят) ее по некоторым признакам с целью предоставления таким продуктам

При отсутствии признака «имитирование (воспроизведение) легально изготовленного подакцизного алкогольного напитка» спиртные напитки домашней выработки не могут быть предметом уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 204 УК Украины. В то же время изготовление или хранение самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки без цели сбыта, а также приобретение таких напитков являются административными проступками (статьи 176 и 177 КУоАП).

Учитывая изложенное БП ВС исходила о необходимости отступления от вывода, изложенного в постановлении ВСУ от 5 сентября 2013 года по делу № 5-15к13, по определению предмета уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 УК Украины.

Постановление БП ВС от 27 ноября 2024 года по делу № 336/3796/15-к (производство № 13-10кс24).

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