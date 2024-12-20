Алкоголь, який імітує легальні напої, є предметом кримінального правопорушення – висновок Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду уточнила критерії для визначення алкоголю як предмета кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.

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Велика Палата Верховного Суду зробила важливий висновок щодо визначення алкогольних напоїв як предмета кримінальних правопорушень за статтею 204 Кримінального кодексу України. Згідно з рішенням, алкоголь може бути об'єктом злочину, якщо він виготовлений із спиртів, що відповідають встановленим нормам і підлягають оподаткуванню як підакцизні товари.

У кримінальному провадженні особа обвинувачувалась у тому, що вона, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, всупереч законодавству України про обіг підакцизних товарів, здійснювала злочинну діяльність, пов’язану з незаконним виготовленням та обігом підакцизних товарів (спирту етилового) з використанням підроблених марок акцизного податку України. Вироком місцевого суду, залишеним без зміни ухвалою апеляційного суду, особу засуджено за частинами 1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

У касаційній скарзі, серед іншого, захисник стверджував, що в оскаржуваних судових рішеннях відсутній висновок про належність вилучених у засудженого алкогольних напоїв до підакцизних товарів з посиланням на конкретну товарну позицію за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) відповідно до висновку Верховного Суду України, викладеного в постанові від 5 вересня 2013 року у справі № 5-15к13. За цим висновком, предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст. 204 КК України, є лише ті розчини із вмістом етилового спирту, які виготовлені в спосіб, передбачений законом (у широкому його розумінні).

За результатами розгляду справи Велика Палата ВС зазначила, що таке визначення поняття, викладене у вказаному рішенні ВСУ, характерне для алкогольних напоїв, які є продуктом законної господарської діяльності, здійсненої з дотриманням установлених законом вимог і технології виробництва. Однак ототожнювати критерії, за якими алкогольний напій відноситься до підакцизного товару як продукту законної підприємницької діяльності та алкогольного напою як предмета кримінальних правопорушень, передбачених ст. 204 КК України, не убачається можливим, адже з огляду на диспозицію цієї статті до предмета кримінального правопорушення належать підакцизні товари, які виготовлені незаконно, а тому вони a priori не можуть відповідати критеріям доброякісної продукції, а лише імітують (тобто відтворюють) її за деякими ознаками з метою надання таким продуктам властивостей підакцизних.

За відсутності ознаки «імітування (відтворення) легально виготовленого підакцизного алкогольного напою» спиртні напої домашнього вироблення не можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України. Водночас виготовлення або зберігання самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення без мети збуту, а так само придбання таких напоїв є адміністративними проступками (статті 176 і 177 КУпАП).

З огляду на викладене ВП ВС виснувала про необхідність відступу від висновку, викладеного в постанові ВСУ від 5 вересня 2013 року у справі № 5-15к13, щодо визначення предмета кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.

Постанова ВП ВС від 27 листопада 2024 року у справі № 336/3796/15-к (провадження № 13-10кс24).

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