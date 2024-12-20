У Мін’юсті пояснили, як відбуватиметься вчинення нотаріальних дій під час відновлення роботи реєстрів

Реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповітів, заведені спадкові справи та спадкові договори здійснюються без використання Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей.

Як відомо, віцепремʼєрка з питань євроінтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Згодом Міністерство юстиції України пояснило, як відбуватиметься вчинення нотаріальних дій у період відновлення роботи реєстрів.

На сьогодні нормативно-правовими актами (постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» та наказ Міністерства юстиції України від 11.03.2022 № 1118/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.03.2022 за № 325/37661) забезпечено вчинення нотаріальних дій без використання та внесення відомостей, зокрема до:

- Спадкового реєстру

- Єдиного реєстру довіреностей

- Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

«Так, реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповітів, заведені спадкові справи, спадкові договори, зміни до них, розірвання спадкових договорів, їх дублікати та про нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюються без використання Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей», - заявили у відомстві.

Нормативно передбачено, що визначений законодавством строк для внесення нотаріусом відомостей до єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції, продовжується на підтверджений державним підприємством Національні інформаційні системи час їх неналежного функціонування.

Також громадяни наразі мають можливість звернутися до нотаріуса за вчиненням нотаріальних дій, що не повʼязані з перевіркою відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, на сьогодні доступні такі нотаріальні дії:

- посвідчення заповіту та довіреності;

- видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

- засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;

- засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі засвідчення справжності підпису на згоді на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків;

- засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;

- вчинення виконавчих написів.

Крім того, забезпечена можливість заведення нотаріусом спадкової справи за зверненням спадкоємця.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у м. Києві повідомило, що всі відділи ДРАЦС Центральної юстиції працюють у звичайному штатному режимі.

Також ми писали, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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