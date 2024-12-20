В Минюсте объяснили, как будут совершаться нотариальные действия во время возобновления работы реестров

Регистрация сведений о завещаниях, изменениях к ним, отмена завещаний, заведенные наследственные дела и наследственные договоры осуществляются без использования Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей с последующим внесением в него соответствующих сведений.

Как известно, вице-премьер по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Позже Министерство юстиции Украины объяснило, как будет совершаться нотариальные действия в период возобновления работы реестров.

На сегодняшний день нормативно-правовыми актами (постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» и приказ Министерства юстиции Украины от 11.03.2022 № 1118/5 «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам актов в сфере нотариата», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14.03.2022 под № 325/37661) обеспечено совершение нотариальных действий без использования и внесения сведений, в частности:

- Наследственного реестра

- Единого реестра доверенностей

-Еединого реестра специальных бланков нотариальных документов.

«Так, регистрация сведений о завещаниях, изменениях в них, отмена завещаний, заведенные наследственные дела, наследственные договоры, изменения к ним, расторжение наследственных договоров, их дубликаты и о нотариальном удостоверении доверенностей, прекращение их действия осуществляются без использования Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей с последующим внесением в него соответствующих сведений», - заявили в ведомстве.

Нормативно предусмотрено, что определенный законодательством срок для внесения нотариусом сведений в единые и государственные реестры, функционирующие в системе Министерства юстиции, продлевается на подтвержденное государственным предприятием Национальные информационные системы время их ненадлежащего функционирования.

Также граждане имеют возможность обратиться к нотариусу за совершением нотариальных действий, не связанных с проверкой сведений, содержащихся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Едином государственном реестре регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Так, на сегодняшний день доступны следующие нотариальные действия:

- удостоверение завещания и доверенности;

- выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся по делам нотариуса;

- удостоверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;

- удостоверение подлинности подписи на документах, в том числе удостоверение подлинности подписи на согласии на выезд ребенка за границу без сопровождения родителя;

- удостоверение верности перевода документов с одного языка на другой;

- совершение исполнительных надписей.

Кроме того, обеспечена возможность возбуждения нотариусом наследственного дела по обращению наследника.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в г. Киеве сообщило, что все отделы ГРАГС Центральной юстиции работают в обычном штатном режиме.

Также министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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