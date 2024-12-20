Польша выделяет 2,5 млн злотых на разминирование Украины

Часть средств пойдет на разминирование, а часть – на дроны.

Фото: Facebook / Елена Кондратюк

Польша выделила 2,5 миллиона злотых для усиления противоминной деятельности в Украине. Соглашение о финансировании подписали Министерство иностранных дел Польши и ПРООН в Украине.

Средства направлены на обеспечение безопасности в районах, сильно загрязненных наземными минами и взрывоопасными остатками войны. Часть финансирования будет использована для привлечения 16 специально обученных собак, которые под руководством восьми кинологов обследуют территории в Николаевской области.

Около половины средств будет направлено на тестирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дистанционное зондирование, а также на проведение совместных операций с ГСЧС Украины.

«Мы глубоко благодарны Польше за эту очень важную гуманитарную инициативу и вклад в возвращение жизни на разминированные территории Украины», - сказала вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

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