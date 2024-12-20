Польща виділяє 2,5 млн злотих на розмінування України

Частина коштів піде на розмінування, а частин – на дрони.

Фото: Facebook / Олена Кондратюк

Польща виділила 2,5 мільйона злотих для посилення протимінної діяльності в Україні. Угоду про фінансування підписали Міністерство закордонних справ Польщі та ПРООН в Україні.

Кошти спрямовано на забезпечення безпеки в районах, сильно забруднених наземними мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Частину фінансування буде використано для залучення 16 спеціально навчених собак, які під керівництвом восьми кінологинь обстежують території в Миколаївській області.

Близько половини коштів буде спрямовано на тестування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і дистанційне зондування, а також на проведення спільних операцій з ДСНС України.

«Ми глибоко вдячні Польщі за цю дуже важливу гуманітарну ініціативу і внесок у повернення життя на розміновані території України», – сказала віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

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