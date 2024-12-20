Трамп пригрозив митами, якщо Євросоюз не купуватиме у США більше нафти й газу

Обраний президент США закликав ЄС купувати американські нафту і газ або готуватися до мит.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що країни-члени Євросоюзу повинні закуповувати більше нафти і газу в Штатах. Якщо ж блок відмовиться, то на нього чекають нові мита.

«Я сказав Євросоюзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит зі Сполученими Штатами шляхом великомасштабної закупівлі нашої нафти і газу. В іншому випадку це будуть тарифи назавжди", - написав Трамп у своїй мережі Truth Social.

Як відомо, під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв збільшити обсяги буріння нафтових свердловин у США і назвав викопне паливо «рідким золотом».

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