Україна повернула тіла 503 полеглих захисників

Відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із Донецького, Луганського та Запорізького напрямків.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україні завершено репатріацію тіл 503 полеглих захисників, які загинули під час бойових дій на різних напрямках фронту, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернутих:

403 загиблих з Донецького напрямку;

12 — з Луганського напрямку;

57 — з Запорізького напрямку;

31 загиблий був повернений з моргів на території Росії.

Репатріація стала результатом спільної роботи Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, СБУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також інших структур сектору безпеки та оборони України.

«Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», – додали в Координаційному штабі.

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