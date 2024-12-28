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Україна вперше отримала американський скраплений газ через Грецію

08:48, 28 грудня 2024
Перша партія СПГ містить близько 100 млн кубометрів природного газу.
Україна вперше отримала американський скраплений газ через Грецію
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Україна отримала першу партію скрапленого природного газу зі США через СПГ-термінал у Греції. Енергетична компанія ДТЕК отримала вантаж через Середземне море, а судно прибуло 27 грудня, пише Financial Times.

Зазначається, що Україна приєднується до зусиль Європи щодо повної відмови від російського викопного палива.

«Такі вантажі не тільки забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом електроенергії, але ще більше підривають вплив Росії на нашу енергетичну систему», — сказав виконавчий директор ДТЕК Максим Тімченко.

Європа отримує близько 40% свого імпорту СПГ із США, але Україна ніколи раніше не закуповувала напряму саме газ із Америки. Перша партія надійшла за кілька днів до закінчення угоди щодо транзиту російського газу через Україну і напередодні інавгурації Дональда Трампа.

Згідно з умовами, закупівлі триватимуть до кінця 2026 року. Крім того, у компанії є окрема 20-річна угода на купівлю СПГ.

Нагадаємо, Україна перекриє транзит російського газу 1 січня 2025 року.

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США Україна Греція газ

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