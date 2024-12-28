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39 обшуків у працівників районних ТЦК і ВЛК — у Харківському обласному ТЦК виступили з заявою

08:30, 28 грудня 2024
У Харківському обласному ТЦК спростовують вручення підозр.
39 обшуків у працівників районних ТЦК і ВЛК — у Харківському обласному ТЦК виступили з заявою
Фото: facebook.com/CherkasyTCK
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Як відомо, на Харківщині провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК.

У Харківському ОТЦК та СП заявили, що чинним військовослужбовцям та працівникам РТЦК та СП міста Харкова та області наразі підозр не оголошувалось.

«Усі ТЦК та СП продовжують виконувати завдання у повному складі відповідно до визначених завдань. Інформація про реальних фігурантів досудового розслідування  у Харківському ОТЦК та СП відсутня», – йдеться в повідомленні.

Також в ТЦК закликали представників ЗМІ та громадськість уникати «поширення неперевірених даних і спекулятивних тверджень та користуватися офіційними джерелами інформації».

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поліція Харків ТЦК

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