Фіцо погрожує Україні припиненням поставок електроенергії через зупинку транзиту російського газу

Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати Україні електроенергію.

Фото: bbc.co.uk

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання резервної електроенергії Україні, якщо Київ зупинить транзит російського газу до Європи, пише Bloomberg.

За словами Фіцо, рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня «це не просто порожній політичний жест», а й «надзвичайно дорогий крок», за який, мовляв, заплатить Євросоюз.

«Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі», — сказав словацький прем’єр.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо фінансову компенсацію за припинення постачання російського газу, але той «чомусь вважає Москву більш вигідною».

Нагадаємо, Україна перекриє транзит російського газу 1 січня 2025 року.

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