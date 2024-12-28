Практика судів
  1. В Україні

Фіцо погрожує Україні припиненням поставок електроенергії через зупинку транзиту російського газу

08:12, 28 грудня 2024
Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати Україні електроенергію.
Фіцо погрожує Україні припиненням поставок електроенергії через зупинку транзиту російського газу
Фото: bbc.co.uk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання резервної електроенергії Україні, якщо Київ зупинить транзит російського газу до Європи, пише Bloomberg.

За словами Фіцо, рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня «це не просто порожній політичний жест», а й «надзвичайно дорогий крок», за який, мовляв, заплатить Євросоюз.

«Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі», — сказав словацький прем’єр.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо фінансову компенсацію за припинення постачання російського газу, але той «чомусь вважає Москву більш вигідною».

Нагадаємо, Україна перекриє транзит російського газу 1 січня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Словаччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про усунення обмежень строком відрядження судді до іншого суду

У парламенті зареєстровані два законопроекти, які стосуються регулювання порядку відрядження суддів.

Кабмін відновив заходи державного ринкового нагляду та контролю стосовно всіх видів нехарчової продукції

Постанова про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану втратила чинність.

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону військовозобов’язаними водіями

Уряд передбачив, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється за умови прийняття військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Кабмін вніс зміни у постанову щодо обчислення вислуги років для призначення пенсій звільненим військовослужбовцям

Дію постанови поширили на осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.

Бюро економічної безпеки буде аналізувати ризики у сфері економіки, які призводять до її тінізації

Кабмін уповноважив БЕБ проаналізувати фактори тінізації економіки і постійно збирати відповідні дані.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області