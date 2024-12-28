Фицо угрожает Украине прекращением поставок электроэнергии из-за остановки транзита российского газа

Роберт Фицо заявил, что Словакия может прекратить снабжать Украине электроэнергию.

Фото: bbc.co.uk

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки резервной электроэнергии Украине, если Киев остановит транзит российского газа в Европу, пишет Bloomberg.

По словам Фицо, решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января «это не просто пустой политический жест», но и «чрезвычайно дорогой шаг», за который, мол, заплатит Евросоюз.

«После 1 января мы оценим ситуацию и возможные взаимные меры против Украины. В случае необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, крайне необходимой Украине во время отключений сети», — сказал словацкий премьер.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил, что предлагал Фицо финансовую компенсацию за прекращение поставок российского газа.

Напомним, Украина перекроет транзит российского газа 1 января 2025 года.

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