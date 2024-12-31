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Суд підтримав позицію податкової щодо зменшення ПДВ-відшкодування та штраф понад 82 млн грн

10:14, 31 грудня 2024
Суд зазначив, що задокументовані господарські операції по придбанню газу є такими, що не мали реального характеру.
Суд підтримав позицію податкової щодо зменшення ПДВ-відшкодування та штраф понад 82 млн грн
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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що судом апеляційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким зменшено розмір бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму 82 312 525,11 грн.

Судом зазначено, що задокументовані господарські операції по придбанню газу є такими, що не мали реального характеру.

При цьому, за висновками податкового органу, посередники природного газу, не будучи його виробниками, мали очевидні ознаки фіктивності та не могли виконати спірні операції.

У свою чергу, за наслідком дослідження зібраних у матеріалах справи документів, зокрема додатково наданих до суду апеляційної інстанції під час нового розгляду даної справи, колегією суддів сформовано висновок, що відповідні документи, а саме акти про обсяги спожитого та протранспортованого газу та акти наданих послуг по транспортуванню газу магістральними трубопроводами, які складено між позивачем та філіями, відображають лише факт отримання позивачем газу із газотранспортної системи.

З іншого боку, будь-яких доказів наявності у газотранспортній системі природного газу, який би безпосередньо належав посередникам на момент проведення спірних операцій, як і доказів отримання такого газу із системи позивачем, зібрані матеріали справи не містять.

У свою чергу, при очевидній обізнаності великих учасників ринку з реальними виробниками та імпортерами природного газу в Україні, колегія суддів поставила під сумнів ділову мету у придбанні природного газу, вартістю у сотні мільйонів гривень, у формальних посередників, які не мають основних засобів та трудових ресурсів, а також посадові особи яких були фігурантами кримінальних проваджень.

Колегія суддів апеляційної інстанції погодилась з висновком податкового органу про те, що надані до перевірки та зібрані в матеріалах судової справи первинні бухгалтерські документи не можуть беззаперечно підтверджувати реальність передачі позивачу природного газу саме від контрагента.

Судом апеляційної інстанції наголошено, що зазначений висновок сформовано з підстав неможливості підтвердження реальної передачі природного газу по ланцюгу постачання між посередниками у відповідних операціях, а не з підстав порушення контрагентами позивача податкової дисципліни.

Постановою П’ятого апеляційного адміністративного суду від 17.12.2024 по справі № 814/2448/14 задоволено апеляційну скаргу контролюючого органу та скасовано рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 02.10.2023, яким задоволено позовну заяву ТОВ.

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