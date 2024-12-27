На Харківщині провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК

У Харківській області проведено обшуки у фігурантів справи про фальсифікації для ухилянтів від мобілізації.

Фото: Facebook / Сергій Болвінов

У Харківській області відбулося 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК, які підозрюються у фальсифікації документів для ухилянтів від мобілізації. Як повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, службовці об'єдналися у змову і за гроші допомагали ухилянтам, виключаючи їх із військового обліку без законних підстав.

За словами Болвінова, фігуранти справи вносили завідомо неправдиві дані в документи, через що військовозобов'язані визнавалися непридатними або обмежено придатними до служби. Крім того, ця група сприяла переправленню чоловіків через кордон та проводила махінації з виплатами заробітної плати людям, які не проходили військову службу. Вони також «вирішували питання» щодо мобілізації транспорту для фронту.

В ході обшуків у фігурантів вилучили гроші, майно, а також військово-облікові та медичні документи. На знайдене майно накладено арешт. Слідчі наразі вивчають документацію та допитують підозрюваних. Особлива увага приділяється перевірці статків та активів осіб з ТЦК та ВЛК.

«Наразі вивчаємо всю знайдену документацію, допитуємо фігурантів. Під особливою увагою - статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні. Справу розслідуємо за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Східного регіону, оперативний супровід – управління стратегічних розслідувань області», — зазначив Болвінов.

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