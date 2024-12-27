На Харьковщине провели 39 обысков у работников районных ТЦК и ВВК

В Харьковской области проведены обыски у фигурантов дела о фальсификациях для уклонистов от мобилизации.

Фото: Facebook / Сергей Болвинов

В Харьковской области состоялось 39 обысков у работников районных ТЦК и ВВК, которые подозреваются в фальсификации документов для уклонистов от мобилизации. Как сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, служащие объединились в сговор и за деньги помогали уклонистам, исключая их с воинского учета без законных оснований.

По словам Болвинова, фигуранты дела вносили заведомо ложные данные в документы, из-за чего военнообязанные признавались непригодными или ограниченно годными к службе. Кроме того, эта группа способствовала переправке мужчин через границу и проводила махинации с выплатами заработной платы людям, которые не проходили военную службу. Они также «решали вопросы» по мобилизации транспорта для фронта.

В ходе обысков у фигурантов изъяли деньги, имущество, а также военно-учетные и медицинские документы. На найденное имущество наложен арест. Следователи сейчас изучают документацию и допрашивают подозреваемых. Особое внимание уделяется проверке состояния и активов лиц с ТЦК и ВЛК.

«Сейчас изучаем всю найденную документацию, допрашиваем фигурантов. Под особым вниманием - состояние и активы лиц с ТЦК и ВЛК, расследуем происхождение каждой гривны. Дело расследуем под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, оперативное сопровождение - управление стратегических расследований области», - отметил Болвинов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.