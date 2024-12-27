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Убийство полицейского в Винницкой области — подозреваемому Валерию Василаке продолжили содержание под стражей с определением залога

22:00, 27 декабря 2024
Содержание под стражей продлили до 14 февраля с определением залога в более 3 млн гривен.
Убийство полицейского в Винницкой области — подозреваемому Валерию Василаке продолжили содержание под стражей с определением залога
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Винницкий апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвоката подозреваемого в нападении на полицейских в Винницкой области Валерия Василаке.

Следовательно, постановление Тульчинского районного суда от 17 декабря этого года, которым удовлетворено ходатайство прокурора и продлено мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, отменил и постановил новую. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

«Ходатайство прокурора удовлетворить частично. Продлить Василаке меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 февраля 2025 года с определением залога в размере 1000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 3 миллиона 280 тысяч гривен», – говорится в судебном решении.

Если Валерий Василаке внесет залог, он будет обязан прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, где он проживает без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства, работы или учебы; воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу.

Постановление Винницкого апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Валерию Василаке инкриминируют совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц, незаконном ношении, хранении, передаче или сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов и дезертирстве.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, а его напарник получил ранение. Самых подозреваемых был арестован 21 апреля в Одесской области.

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Винницкий апелляционный суд

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