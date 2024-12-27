Вбивство поліцейського на Вінниччині — підозрюваному Валерію Васілаке продовжили тримання під вартою з визначенням застави

Тримання під вартою продовжили до 14 лютого із визначенням застави у більше 3 млн гривень.

Вінницький апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу адвоката підозрюваного у нападі на поліцейських у Вінницькій області Валерія Васілаке.

Відтак ухвалу Тульчинського районного суду від 17 грудня цього року, якою задоволено клопотання прокурора і продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, скасував і постановив нову. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

«Клопотання прокурора задовольнити частково. Продовжити Васілаке запобіжний захід у виді тримання під вартою до 14 лютого 2025 року із визначенням застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 мільйони 280 тисяч гривень», – ідеться у судовому рішенні.

Якщо Валерій Васілаке внесе заставу, він буде зобов’язаний прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала Вінницького апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Валерію Васілаке інкримінують скоєння кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, незаконному носінні, зберіганні, передачі чи збуті вогнепальної зброї, бойових припасів та у дезертирстві.

Як писала «Судово-юридична газета», в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, а його напарник отримав поранення. Самих підозрюваних заарештували 21 квітня в Одеській області.

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