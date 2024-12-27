Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 27 грудня

Уряд вніс зміни до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, а також схвалив Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про прокуратуру» щодо усунення перешкод для сторін кримінального провадження у доступі до правосуддя». Законопроект спрямований на удосконалення кримінального процесуального законодавства в частині строків досудового розслідування та оскарження закриття кримінального провадження. Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 219 КПК України, якими передбачити, що не пізніше останнього дня строку закінчення досудового розслідування, визначеного цією статтею, прокурор зобов’язаний здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 КПК України. Крім того, пропонується внести зміни до статті 284 КПК України, якими виключити таку підставу для закриття кримінального провадження як закінчення строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК України після повідомлення особі про підозру. Змінами до статті 294 КПК України пропонується надати можливість прокурору продовжувати строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину до шести місяців. До того ж проектом Закону пропонується доповнити статтю 571 КПК України новими положеннями, згідно з якими у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється Національним антикорупційним бюро України, питання про створення спільних слідчих груп може розглядатися і вирішуватися заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо правових засад утворення та функціонування спеціалізованого адміністративного суду». Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якими доповнити перелік вищих спеціалізованих судів Вищим адміністративним судом, визначити порядок формування його складу та встановити вимоги до судді цього суду. Проектом Закону передбачається утворення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України Експертної ради як допоміжного органу з метою сприяння їй у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидата на посаду судді Вищого адміністративного суду критеріям доброчесності та професійної компетентності. Пропонується також внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України в частині визначення предметної юрисдикції Вищого адміністративного суду. Пропонується передбачити, що апеляційний перегляд судових рішень Вищого адміністративного суду буде здійснювати апеляційна палата цього суду як суд апеляційної інстанції. Також проектом визначаються правила передачі справ для розгляду до Вищого адміністративного суду.

- Внесено зміни до Положення про Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Передбачено, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України відповідно до покладених на нього завдань здійснює спостереження, оцінювання та прогнозування динаміки кількісних і якісних змін у сфері культури, діяльності закладів культури; проводить оцінювання реалізації державної політики у сфері культури.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», якими продовжено виплату допомоги на проживання на шестимісячний період найуразливішим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Передбачено, що під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховується дохід, отриманий одноразово протягом календарного року від продажу: єдиного транспортного засобу (механізму), який був зареєстрований на одну особу із складу членів сім'ї; єдиного житлового приміщення/частини житлового приміщення, що розташоване на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дїі або тимчасово окупованих РФ, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій), території активних бойових дій. Внесено зміни до постанови КМУ від 25.10.2024 № 1225 «Про реалізацію експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору». Поширено програму субсидії на найм житла на всю територію Украіни, з метою максимального охоплення внутрішньо переміщених осіб. Знижено базову відсоткову ставку обов’язкового платежу до 20 %, з метою забезпечення більшої доступності програми субсидія на найм житла для BПO. З метою стимулювання наймодавців до здачі нерухомості та виведення її на легальний ринок передбачено компенсувати наймодавцю сплату ПДФО, військового збору, єдиного податку виходячи з розміру граничної вартості найму (оренди) житлового приміщення, визначеного органом Пенсійного фонду України, а не розміру субсидії. При цьому розмір компенсації не може перевищувати щомісячну плату за найм (оренду) приміщення згідно з договором найму. Встановлено обмеження величини коригувального коефіцієнту за регіональними відмінностями наймачу, який наразі застосовується для розрахунку вартості оплати найма (оренди) 1 кв. метра житлового приміщення (будинку, квартири) на рівні 1,5.

- Затверджено Порядок встановлення обласними державними адміністраціями (обласними військовими адміністраціями) під час воєнного стану заборони торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, у визначений період доби. Передбачено, що заборона торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, в межах відповідної території у визначений період доби встановлюється рішенням голови обласної державної адміністрації (начальника обласної військової адміністрації – у разі її утворення), проект якого погоджується з відповідним військовим командуванням (оперативним командуванням), з метою забезпечення громадської безпеки і порядку. Внесено зміни до постанови КМУ від 29.12.2021 № 1457 «Про затвердження Порядку заборони торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях» з метою приведення її положень у відповідність до оновленої редакції пункту 13 частини першої статті 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану».

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про застосування англійської мови в Україні», перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою, в Міністерстві оборони, розвідувальному органі Міністерства оборони та Збройних Силах; перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою, в Державній спеціальній службі транспорту; перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою, в Управлінні державної охорони; перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою, в Службі безпеки; перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою, в Службі зовнішньої розвідки; перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою, в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації; перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою, в Державній прикордонній службі та Національній гвардії. Передбачено, що зазначені положення, набирають чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб» з метою приведення її у відповідність до чинного законодавства України. Запроваджено зарахування до вислуги років періоду служби, набутого за період роботи/проходження служби в державах, які входили до складу колишнього СРСР. Запроваджено зарахування на пільгових умовах до вислуги років для визначення розміру пенсії особам, зазначеним в абзаці першому пункті 1 постанови № 393, одного місяця служби за три місяці часу проходження служби, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану. Поширено дію постанови № 393 на осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань. Передбачено, що вислуга років не переглядається для осіб, яким вже при призначенні пенсії було обчислено вислугу років в календарному та пільговому обчисленні в разі зміни законодавства тощо.

- Визнано, одночасно із введенням в дію ЗУ № 2469-IX «Про лікарські засоби», такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 19.01.1998 № 40 «Про затвердження нормативів мінімального забезпечення населення державними та комунальними закладами охорони здоров’я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів».

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про ветеринарну медицину», Порядок ведення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин, що набирає чинності з 01.01.2026.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 01.06.2020 № 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги» і від 26.08.2020 № 783 «Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України». Визначено, що Нацсоцслужба здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог ЗУ «Про соціальні послуги» під час надання соціальних послуг відповідно до Порядку здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей. Розширено коло органів, за додержанням вимог ЗУ «Про соціальні послуги» якими здійснюється контроль - додано виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Передбачено, що під час планових та позапланових перевірок Нацсоцслужба, зокрема, перевіряє додержання законодавства щодо реалізації права отримувачів соціальних послуг на соціальні послуги, забезпечення якості їх надання, соціальну підтримку. Уточнено, що Нацсоцслужба реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг.

- Внесено, з метою виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, зміни до постанови КМУ від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». Відновлено заходи державного ринкового нагляду у всіх сферах державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції стосовно всіх видів нехарчової продукції. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 03.05.2022 № 550 «Про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» та від 04.11.2022 № 1245 «Деякі питання фінансової підтримки громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування» щодо запровадження з 01.01.2026 проведення фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного рівня для різних груп населення серед громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування на конкурсних засадах.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Порядок отримання інформації, необхідної для оформлення подання для видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, з метою реалізації прав на отримання посвідок на тимчасове проживання іноземців та осіб без громадянства, які у період дії правового режиму воєнного стану перебувають/перебували безпосередньо в районах ведення бойових дій, беруть/брали участь у виконанні бойових або службових завдань та здійснювали заходи з відсічі збройної агресії проти України.

- Внесено зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру з метою приведення його у відповідність до Податкового кодексу України. Передбачено можливість внесення установ та організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій не тільки під час державної реєстрації створення юридичної особи, а й під час подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу тощо.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки. Порядок визначає організаційні засади проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, що проводиться БЕБ із залученням контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, та суб’єктів господарювання. Передбачено, що відповідальним за проведення комплексу заходів є БЕБ. Комплекс заходів проводиться не рідше ніж один раз на три роки. Збирання відомостей для проведення комплексу заходів здійснює БЕБ постійно. Метою проведення комплексу заходів є визначення ризиків у сфері економіки, вплив яких призводить до її тінізації та послаблення економічної безпеки держави, а також розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків таких ризиків.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 02.06.2021 № 573 «Про функціонування Державного аграрного реєстру» з метою приведення її у відповідність до ЗУ № 3586-ІХ «Про аграрні ноти». Надано адміністратору Державного аграрного реєстру права здійснювати електронну інформаційну взаємодію не лише з державними електронними реєстрами, але і Реєстром аграрних нот.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 25.07.2002 № 1063 «Про утворення Національного антидопінгового центру» і від 18.01.2012 № 22 «Про затвердження Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу». Передбачено, що Національний антидопінговий центр у рамках своєї діяльності погоджує Антидопінгові програми спортивних федерацій, затверджує їх примірну форму та порядок погодження. Встановлено, що надання спортивній федерації статусу національної здійснюється за наявності погодженої з Національним антидопінговим центром Антидопінгової програми. Спортивна федерація для участі в конкурсі щодо надання спортивній федерації статусу національної подає протягом 30 днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу копію погодженої з Національним антидопінговим центром Антидопінгової програми, засвідченої в установленому законодавством порядку. Передбачено, що спортивна федерація може бути позбавлена статусу національної у разі відсутності погодженої з Національним антидопінговим центром Антидопінгової програми.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 09.11.2016 № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» з метою продовження дії її норм у 2025 році та забезпечення права місцевих державних адміністрацій щодо фінансування з місцевих бюджетів оплати праці працівників для здійснення ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування.

- Затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Здійснено розподіл на січень-червень 2025 року субвенції в обсязі 4 млрд. 621 млн. 828,3 тис. грн. з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Дозволено здійснювати протягом бюджетного періоду видатки закладів загальної середньої освіти на здійснення доплати педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах праці одночасно з державного та місцевих бюджетів та/або одночасно з різних місцевих бюджетів.

- Здійснено розподіл у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в обсязі 304 млн. 595,3 тис. грн. між обласними бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування. Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, необхідні для виконання законодавства.

- Схвалено Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках. Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 30.05.2018 № 430 «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року».

- Викладено у новій редакції додаток «Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України» до постанови КМУ від 27.12.2017 № 1045 «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977» з метою приведення його у відповідність до ЗУ № 3813-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства».

- Внесено зміни до ряду постанов КМУ щодо оцінювання повсякденного функціонування особи у зв’язку з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій та запровадженням здійснення оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до постанови КМУ від 15.11.2024 N 1338 «Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи».

- Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва. Пролонговано на один рік строк кредитування субʼєктів підприємництва- сільськогосподарських товаровиробників за укладеними кредитними договорами до 31.03.2026. Передбачено надання державної підтримки виключно сільськогосподарським товаровиробникам, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі.

- Здійснено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2025 році в обсязі 150 млн. гривень. Викладено у новій редакції Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», що передбачає спрямування субвенції на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують реалізацію Концепції Нової української школи.

- Здійснено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси у 2025 році. Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції на придбання шкільних автобусів. Запроваджено норму щодо розподілу коштів субвенції між місцевими бюджетами на підставі інформації, що міститься в програмно-апаратному комплексі «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (Форма ЗНЗ-1), щодо кількості здобувачів загальної середньої освіти, які навчаються за очною формою здобуття освіти, поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти і відповідно до законодавства потребують підвезення (проживають у сільській місцевості на відстані понад 2 кілометри від закладу загальної середньої освіти на закріпленій за закладом освіти території обслуговування) шкільними автобусами. Запроваджено нову черговість закладів, для яких мають придбаватись шкільні автобуси тощо.

- Установлено, що у 2025 році факт проживания у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року для встановлення, продовження чи припинення доплат, передбачених статтею 45 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2025 рік», у разі відсутності відповідних відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реестрах, встановлюється органами Пенсійного фонду України за сукупністю таких обставин: особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби відсутні відомості про зміну місця проживання цією особою у період після 1 січня 1993 року.

- Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України з метою удосконалення процедури виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану та надзвичайного стану водіїв, які здійснюють перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, а також населення. Передбачено, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та прийняття обласними, Київською міською військовимиадміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

- Внесено зміни до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна. Передбачено, що кошти, отримані від оренди об’єктів нерухомого майна державних підприємств, організацій, установ та закладів, яким указом Президента України надано статус національних та які провадять діяльність з організації конгресів і торговельних виставок, тимчасово, до 31 грудня 2025 р., у повному обсязі спрямовуються на виконання їх статутних завдань.

- Затверджено Національний план управління відходами до 2033 року, складовими якого є Національна програма зменшення захоронення біовідходів та Національна програма запобігання утворенню відходів. Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 20.02.2019 № 117 «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року».

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, Національній академії медичних наук на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на 3 млн. 800 тис. грн та встановлення на зазначену суму видатків розвитку з метою забезпечення безперервності надання необхідної спеціалізованої медичної допомоги населенню державною установою «Всеукраїнський центр материнства та дитинства НАМН України».

- Передано цілісні майнові комплекси державних установ (закладів), а саме Національного університету фізичного виховання і спорту України, Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського та Харківської державної академії фізичної культури, із сфери управління Міністерства освіти і науки до сфери управління Міністерства молоді та спорту.

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