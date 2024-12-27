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Отримав 283 тис грн пенсії — викрили посадовця КМДА, який неправомірно оформив ІІ групу інвалідності

15:35, 27 грудня 2024
Посадовець КМДА організував підроблення медичних документів про нібито наявність у нього тяжких захворювань.
Отримав 283 тис грн пенсії — викрили посадовця КМДА, який неправомірно оформив ІІ групу інвалідності
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру у підробленні та використанні завідомо підроблених медичних документів та у заволодінні коштами Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві директору одного із Департаментів КМДА.

Як повідомила Київська міська прокуратура,  директор департаменту міської державної адміністрації, діючи у змові із невстановленими на цей час особами,  організував підроблення медичних документів про нібито наявність у нього тяжких захворювань, використовуючи які звернувся до районної медико-соціальної служби та отримав статус особи з ІІ групою інвалідності.

В результаті цього, протягом 2022-2024 років підозрюваному було безпідставно нараховано та виплачено 283 тис. гривень пенсійних виплат, додали у прокуратурі.

Раніше ми писали, що двоє прокурорів та посадовці МСЕК підозрюються у шахрайстві з групами інвалідності.

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