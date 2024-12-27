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Получил 283 тыс грн пенсии — разоблачили чиновника КГГА, который неправомерно оформил ІІ группу инвалидности

15:35, 27 декабря 2024
Чиновник КГГА организовал подделку медицинских документов о якобы наличии у него тяжелых заболеваний.
Получил 283 тыс грн пенсии — разоблачили чиновника КГГА, который неправомерно оформил ІІ группу инвалидности
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в подделке и использовании заведомо поддельных медицинских документов и завладении средствами Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. Киеве директору одного из Департаментов КГГА.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, директор департамента городской государственной администрации, действуя в сговоре с неустановленными в настоящее время лицами, организовал подделку медицинских документов о якобы наличии у него тяжелых заболеваний, используя обратившиеся в районную медико-социальную службу и получил статус лица с II группой инвалидности.

В результате этого в течение 2022-2024 годов подозреваемому было безосновательно начислено и выплачено 283 тыс. гривен пенсионных выплат, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что двое прокуроров и чиновники МСЭК подозреваются в мошенничестве с группами инвалидности.

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