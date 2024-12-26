Двое прокуроров и чиновники МСЭК подозреваются в мошенничестве с группами инвалидности

Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем должностным лицам в незаконном получении пенсий по инвалидности.

Фото: gp.gov.ua

Прокуроры Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении двум прокурорам и двум должностным лицам медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в злоупотреблениях, связанных с неправомерным получением групп инвалидности.

По данным Офиса Генпрокурора, руководитель и заместитель руководителя окружных прокуратур в разных областях Украины незаконно получили статус лиц с инвалидностью II группы. Один из прокуроров мошенническим путем получил более 1 млн грн пенсионных выплат, а другой - более 400 тыс. грн. Должностные лица МСЭК безосновательно установили прокурорам инвалидность II группы на бессрочной основе и направили соответствующие акты в Пенсионный фонд Украины для начисления пенсий.

Действия подозреваемых квалифицируются как мошенничество и служебный подлог. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

В частности, завершено служебное расследование, в результате которого из органов прокуратуры уволены пять прокуроров, еще семеро - с административных должностей. Проверка деятельности МСЭК и дальнейшие следственные действия продолжаются для установления других лиц, причастных к этой схеме.

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