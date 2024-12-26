Практика судов
  1. В Украине

Двое прокуроров и чиновники МСЭК подозреваются в мошенничестве с группами инвалидности

14:30, 26 декабря 2024
Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем должностным лицам в незаконном получении пенсий по инвалидности.
Двое прокуроров и чиновники МСЭК подозреваются в мошенничестве с группами инвалидности
Фото: gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуроры Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении двум прокурорам и двум должностным лицам медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в злоупотреблениях, связанных с неправомерным получением групп инвалидности.

По данным Офиса Генпрокурора, руководитель и заместитель руководителя окружных прокуратур в разных областях Украины незаконно получили статус лиц с инвалидностью II группы. Один из прокуроров мошенническим путем получил более 1 млн грн пенсионных выплат, а другой - более 400 тыс. грн. Должностные лица МСЭК безосновательно установили прокурорам инвалидность II группы на бессрочной основе и направили соответствующие акты в Пенсионный фонд Украины для начисления пенсий.

Действия подозреваемых квалифицируются как мошенничество и служебный подлог. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

В частности, завершено служебное расследование, в результате которого из органов прокуратуры уволены пять прокуроров, еще семеро - с административных должностей. Проверка деятельности МСЭК и дальнейшие следственные действия продолжаются для установления других лиц, причастных к этой схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник прокурор подозреваемый МСЕК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Интернет-голосование за общественный антикоррупционный совет при Минобороны перенесли на 7 января

Причиной перенесения голосования за общественный антикоррупционный совет при Минобороны стали внутренние технические неполадки.

ТЦК может наложить штраф, если в Резерв+ военно-учетный документ не содержит QR-кода – суд

Военно-учетный документ в Резерв+ без QR-кода недействителен, поэтому ТЦК имеет право наложить штраф.

На судью ВАКС Виктора Маслова открыто дисциплинарное дело по основаниям нарушения права подозреваемого на защиту

Судья ВАКС Виктор Маслов запретил подозреваемому общаться «с кем-либо» – дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело, а защита ставит вопрос о профессиональной компетентности судьи Антикорсуда.

В ВККС появится новый заместитель руководителя Секретариата – он будет отвечать за вопросы цифровизации Комиссии

Павел Кулик ранее работал в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, как и глава ВККС.

Адвокатские запросы о дате и времени пропуска лиц в помещения судов следует направлять в территориальные управления Службы судебной охраны

Руководитель Службы судебной охраны сообщил НААУ, что информацию о лицах, пропускаемых в помещения судов, собирают в территориальных управлениях Службы, поэтому адвокатские запросы следует направлять именно туда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду