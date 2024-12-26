В Винницкой области сотрудник ТЦК избил мужчину — ему объявили подозрение

Военнослужащий во время словесного спора и толкотни нанес мужчине телесные повреждения средней тяжести.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Винницкой области сообщено о подозрении военнослужащему ТЦК и СП, избившего мужчину. Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, 23 декабря 52-летний солдат, находясь на территории одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Винницкой области, во время словесного спора и толкотни нанес младшему по возрасту мужчине телесные повреждения средней тяжести.

Прокуратура отмечает, что сейчас потерпевший находится под наблюдением врачей, угрозы для жизни и здоровья нет.

Сотруднику ТЦК объявили подозрение по факту причинения умышленной средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122 УК Украины). В суд направлено ходатайство по избранию подозреваемому меры пресечения.

За совершенное подозреваемому грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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