На Вінниччині співробітник ТЦК побив чоловіка — йому оголосили підозру

Військовослужбовець під час словесної суперечки та штовханини завдав чоловіку тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Вінниччині повідомлено про підозру військовослужбовцю ТЦК і СП, який побив чоловіка. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, 23 грудня 52-річний солдат, перебуваючи на території одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області, під час словесної суперечки та штовханини завдав молодшому за віком чоловіку тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Прокуратура зазначає, що зараз потерпілий перебуває під наглядом лікарів, загрози для життя та здоров'я немає.

Співробітнику ТЦК оголосили підозру за фактом спричинення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України). До суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

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