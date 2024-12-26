Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині співробітник ТЦК побив чоловіка — йому оголосили підозру

19:17, 26 грудня 2024
Військовослужбовець під час словесної суперечки та штовханини завдав чоловіку тілесні ушкодження середньої тяжкості.
На Вінниччині співробітник ТЦК побив чоловіка — йому оголосили підозру
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині повідомлено про підозру військовослужбовцю ТЦК і СП, який побив чоловіка. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, 23 грудня 52-річний солдат, перебуваючи на території одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області, під час словесної суперечки та штовханини завдав молодшому за віком чоловіку тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Прокуратура зазначає, що зараз потерпілий перебуває під наглядом лікарів, загрози для життя та здоров'я немає.

Співробітнику ТЦК оголосили підозру за фактом спричинення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України). До суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура військові Вінниця побої військовослужбовці ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС призначила на 17 січня перше тестування особистих морально-психологічних якостей для 59 суддів

ВККС призначено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей 59 суддів у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення.

Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект

Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.

Військовослужбовці зі зброєю покинули позиції – командування знайшло винного, але суд не погодився

На думку командування, у втечі військовослужбовців є провина заступника командира з психологічної підтримки – він не достатньо працював з мобілізованими.

На суддю ВАКС Віктора Маслова відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення права підозрюваного на захист

Суддя ВАКС Віктор Маслов заборонив підозрюваному спілкуватися «з будь-ким» – дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу, а захист ставить питання щодо професійної компетентності судді Антикорсуду.

У Раді зареєстрували законопроект щодо дозволу на виїзд з України на навчання

Як раніше пояснював співавтор законопроекту, йдеться про виїзд на навчання до закордонних вишів чоловіків до 25 років.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду