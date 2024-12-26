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Чи повинна юрособа сплачувати ПДФО у разі укладання договору купівлі-продажу майна з фізособою

18:23, 26 грудня 2024
Якщо юридична особа укладає угоду купівлі-продажу нерухомості або рухомого майна з фізичною особою, вона виступає в ролі податкового агента, тому має провести нарахування, утримання та сплату ПДФО з отриманих доходів.
Чи повинна юрособа сплачувати ПДФО у разі укладання договору купівлі-продажу майна з фізособою
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У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області пояснили, чи повинна юрособа сплачувати ПДФО у разі укладання договору купівлі-продажу майна з фізособою.

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна регулюється ст. 172–173 ПКУ. 

Якщо стороною договору купівлі-продажу, міни чи іншого відсудження об’єкта нерухомого майна, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, подільного об’єкта незавершеного будівництва та від відступлення прав за договором купівлі-продажу неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, щодо якого сплачено частково ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця, є юридична особа чи самозайнята особа, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну).

Згідно з пп. 168.1.1 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 ПКУ.

Враховуючи викладене, у разі укладання юридичною особою з фізичною особою договору купівлі-продажу нерухомого або рухомого майна юридична особа як податковий агент зобов’язана здійснити нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб з доходів, отриманих фізичною особою від продажу (обміну) такого майна.

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