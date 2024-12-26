Должно ли юрлицо уплачивать НДФЛ в случае заключения договора купли-продажи имущества с физлицом

Если юридическое лицо заключает сделку купли-продажи недвижимости или движимого имущества с физическим лицом, оно выступает в роли налогового агента, поэтому должно произвести начисление, удержание и уплату НДФЛ с полученных доходов.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области объяснили, должно ли юрлицо платить НДФЛ в случае заключения договора купли-продажи имущества с физлицом.

Порядок налогообложения сделок по продаже (обмену) объектов недвижимого (движимого) имущества регулируется ст. 172-173 НКУ.

Если стороной договора купли-продажи, мены или иного отсуждения объекта недвижимого имущества, неделимого объекта незавершенного строительства/будущего объекта недвижимости, раздельного объекта незавершенного строительства и от уступки прав по договору купли-продажи неделимого объекта незавершенного строительства/будущего объекта недвижимости, по которому уплачена частично цена и зарегистрировано обременение вещных прав в пользу покупателя, есть юридическое лицо или самозанятое лицо, такое лицо является налоговым агентом налогоплательщика по начислению, удержанию и уплате (перечислению) в бюджет налога с доходов, полученных налогоплательщиком от такой продажи (обмена).

Согласно пп. 168.1.1 НКУ налоговый агент, начисляющий (выплачивающий, предоставляющий) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную ст. 167 НКУ.

Учитывая изложенное, в случае заключения юридическим лицом с физическим лицом договора купли-продажи недвижимого или движимого имущества юридическое лицо как налоговый агент обязано осуществить начисление, удержание и уплату (перечисление) в бюджет налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическим лицом от продажи (обмена) такого имущества.

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