Міноборони перенесло голосування за членів Антикорупційної ради

Через технічний збій нове голосування за кандидатів до антикорупційної ради відбудеться 7 січня.

Міністерство оборони України оголосило про перенесення голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при відомстві з 26 грудня на 7 січня 2025 року через внутрішні технічні неполадки.

Причиною збоїв стали проблеми з роботою сайту та помилки в автентифікації користувачів, що ускладнили проведення інтернет-голосування. Міністерство вибачилося за незручності та заявило, що для забезпечення прозорості процесу було ухвалено рішення анулювати результати попереднього голосування та перенести його на нову дату.

Новий етап голосування відбудеться 7 січня 2025 року з 09:00 до 21:00 за тим самим посиланням. Міністерство запевнило, що всі технічні проблеми будуть усунуті, і система працюватиме стабільно протягом нового голосування.

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