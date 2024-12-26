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Минобороны перенесло голосование за членов Антикоррупционного совета

12:06, 26 декабря 2024
Из-за технического сбоя новое голосование за кандидатов в антикоррупционный совет состоится 7 января.
Минобороны перенесло голосование за членов Антикоррупционного совета
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Министерство обороны Украины объявило о переносе голосования за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при ведомстве с 26 декабря на 7 января 2025 года из-за внутренних технических неполадок.

Причиной сбоев стали проблемы с работой сайта и ошибки в аутентификации пользователей, которые усложнили проведение интернет-голосования. Министерство извинилось за неудобства и заявило, что для обеспечения прозрачности процесса было принято решение аннулировать результаты предыдущего голосования и перенести его на новую дату.

Новый этап голосования состоится 7 января 2025 года с 09:00 до 21:00 по той же ссылке. Министерство заверило, что все технические проблемы будут устранены, и система будет работать стабильно в течение нового голосования.

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Минобороны

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