Пенсии в Украине — повысят ли выплаты в 2025 году

В результате индексации уже с марта 2025 года пенсии в Украине вырастут.

Стало известно, повысят ли пенсии украинцам в 2025 году. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Так, уже с марта 2025 года пенсии в Украине вырастут. Это произойдет в результате индексации.

Деньги на индексацию заложены в государственном бюджете на следующий год, поэтому перерасчет точно сделают. Однако точные суммы пока неизвестны – они будут названы в начале 2025 года, ведь размер зависит от уровня инфляции и размера заработной платы.

Однако, согласно подсчетам старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, пенсии вырастут на 10-12%.

В прошлом году этот показатель составил всего 6%. Рост в следующем году произойдет, прежде всего, благодаря росту средней заработной платы по стране – согласно статистике Пенсионного фонда, во втором квартале этого года произошел существенный рост зарплат.

По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине насчитывалось около 10,3 млн. пенсионеров. Средний размер пенсии составил 5852 гривны. Однако около половины пенсионеров получают гораздо меньше – от 3000 до 4000 гривен.

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