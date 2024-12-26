Китайская компания отрицает обвинения в «рабстве» на заводе электромобилей в Бразилии

BYD разрывает сотрудничество с подрядчиком после обвинений в эксплуатации рабочих.

Фото: Reuters

Компания Jinjiang Group, подрядчик китайского производителя электромобилей BYD, отрицает обвинения бразильских органов труда, которые заявили, что 163 китайских гражданина работали на строительной площадке завода BYD в «рабских условиях». Представители компании утверждают, что это произошло из-за недоразумения при переводе, пишет Reuters.

Ранее бразильские инспекторы труда сообщили, что обнаружили китайских рабочих, которых якобы эксплуатировали в условиях, нарушающих права человека. В ответ BYD разорвала сотрудничество с подрядной компанией, которая наняла этих работников.

Jinjiang Group признала эти обвинения несправедливыми, подчеркнув, что работники почувствовали оскорбление своего достоинства из-за использования термина «порабощенные». Они заявили, что ситуация возникла из-за культурных различий и проблем с переводом.

Генеральный менеджер BYD Ли Юнфэй выступил с поддержкой Jinjiang Group, обвинив «иностранные силы» и некоторые китайские СМИ в преднамеренном очернении китайских брендов и подрыве отношений между Китаем и Бразилией.

Завод BYD в Бразилии, на котором начнется производство электромобилей в 2024 или в начале 2025 года, является частью стратегического плана китайской компании расширить свое присутствие на крупнейшем зарубежном рынке. Jinjiang Group также опубликовала видео, на котором группа китайских рабочих зачитывает письмо, в котором объясняются обстоятельства ситуации, в частности относительно временного изъятия паспортов для получения бразильских удостоверений личности.

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