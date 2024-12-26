Интернет-голосование за общественный антикоррупционный совет при Минобороны перенесли на 7 января

Министерство обороны Украины 26 декабря опубликовало официальное заявление по интернет-голосованию за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.
«Министерство обороны Украины искренне приносит извинения за технические сбои, возникшие во время проведения рейтингового интернет-голосования за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.
Причиной этому стали внутренние технические неполадки, в частности, нестабильная работа сайта и ошибки в аутентификации пользователей» - отметили в министерстве.
Следовательно, для сохранения доверия к процессу и обеспечения его полной прозрачности Министерство обороны Украины приняло решение:
«Мы принимаем все необходимые меры по устранению технических проблем и обеспечению стабильной работы системы на протяжении всего процесса голосования», добавили в Минобороны.
Автор: Наталя Мамченко
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