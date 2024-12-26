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Интернет-голосование за общественный антикоррупционный совет при Минобороны перенесли на 7 января

13:32, 26 декабря 2024
Причиной перенесения голосования за общественный антикоррупционный совет при Минобороны стали внутренние технические неполадки.
Интернет-голосование за общественный антикоррупционный совет при Минобороны перенесли на 7 января
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Министерство обороны Украины 26 декабря опубликовало официальное заявление по интернет-голосованию за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

«Министерство обороны Украины искренне приносит извинения за технические сбои, возникшие во время проведения рейтингового интернет-голосования за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

Причиной этому стали внутренние технические неполадки, в частности, нестабильная работа сайта и ошибки в аутентификации пользователей» - отметили в министерстве.

Следовательно, для сохранения доверия к процессу и обеспечения его полной прозрачности Министерство обороны Украины приняло решение:

  • Аннулировать результаты голосования.
  • Перенести голосование на 7 января 2025 года.
  • Голосование пройдет в то же время: с 09:00 до 21:00.

«Мы принимаем все необходимые меры по устранению технических проблем и обеспечению стабильной работы системы на протяжении всего процесса голосования», добавили в Минобороны.

Автор: Наталя Мамченко

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Минобороны

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