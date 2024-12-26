Верховный Суд опубликовал обзор ключевых правовых позиций по налогообложению и публичной финансовой политике

Обзор охватывает актуальную судебную практику по налогообложению доходов, включая вопросы освобождения от ответственности за неуплату ЕСВ и лицензирование производства топливо.

Верховный Суд представил обзор ключевых правовых позиций по налогообложению и публичной финансовой политике.

Издание содержит выводы, сформулированные по решенным по существу делам Большой Палатой ВС, объединенной палатой Кассационного административного суда в составе ВС и судебной палатой по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам КАС ВС за весь период функционирования Верховного Суда.

Аналитический материал освещает актуальную судебную практику ВС по налогообложению дохода, в частности:

освобождение от ответственности за неуплату единого взноса;

лицензирование производства топливо;

основания для проведения фактической проверки;

начисление пени за нарушение сроков расчета в иностранной валюте.

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