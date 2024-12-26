Верховный Суд опубликовал обзор ключевых правовых позиций по налогообложению и публичной финансовой политике

Верховный Суд представил обзор ключевых правовых позиций по налогообложению и публичной финансовой политике.
Издание содержит выводы, сформулированные по решенным по существу делам Большой Палатой ВС, объединенной палатой Кассационного административного суда в составе ВС и судебной палатой по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам КАС ВС за весь период функционирования Верховного Суда.
Аналитический материал освещает актуальную судебную практику ВС по налогообложению дохода, в частности:
освобождение от ответственности за неуплату единого взноса;
лицензирование производства топливо;
основания для проведения фактической проверки;
начисление пени за нарушение сроков расчета в иностранной валюте.
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