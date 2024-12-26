Верховний Суд опублікував огляд ключових правових позицій щодо оподаткування та публічної фінансової політики

Огляд охоплює актуальну судову практику щодо оподаткування доходів, включно з питаннями звільнення від відповідальності за несплату ЄСВ та ліцензування виробництва пального.

Верховний Суд представив огляд ключових правових позицій щодо оподаткування та публічної фінансової політики.

Видання містить висновки, сформульовані у вирішених по суті справах Великою Палатою ВС, об’єднаною палатою Касаційного адміністративного суду у складі ВС і судовою палатою з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів КАС ВС, за весь період функціонування Верховного Суду.

Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику ВС щодо оподаткування доходу, зокрема про:

звільнення від відповідальності за несплату єдиного внеску;

ліцензування виробництва пального;

підстави для проведення фактичної перевірки;

нарахування пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.