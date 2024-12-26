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Верховний Суд опублікував огляд ключових правових позицій щодо оподаткування та публічної фінансової політики

17:11, 26 грудня 2024
Огляд охоплює актуальну судову практику щодо оподаткування доходів, включно з питаннями звільнення від відповідальності за несплату ЄСВ та ліцензування виробництва пального.
Верховний Суд опублікував огляд ключових правових позицій щодо оподаткування та публічної фінансової політики
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Верховний Суд представив огляд ключових правових позицій щодо оподаткування та публічної фінансової політики. 

Видання містить висновки, сформульовані у вирішених по суті справах Великою Палатою ВС, об’єднаною палатою Касаційного адміністративного суду у складі ВС і судовою палатою з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів КАС ВС, за весь період функціонування Верховного Суду.

Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику ВС щодо оподаткування доходу, зокрема про:

  • звільнення від відповідальності за несплату єдиного внеску;
  • ліцензування виробництва пального;
  • підстави для проведення фактичної перевірки;
  • нарахування пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті.

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Верховний Суд судова практика

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