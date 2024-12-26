Українці зменшили використання банківських карток для зняття готівки

В 2024 році зросла популярність NFC-платежів.

Фото: AgroNews

З початку 2024 року українці все рідше використовують банківські картки для зняття готівки. За даними дослідження Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», з січня по жовтень частка таких операцій склала лише 5,52%, що в 2,5 рази менше, ніж у 2020 році. Натомість спостерігається зростання кількості безконтактних операцій за допомогою NFC-гаджетів.

З початку року кількість виданих банківських карток в Україні зросла на 6% і досягла 122 мільйонів, з яких активними є лише 54 мільйони. Лідерами за долею діючих карток є ПриватБанк (42,69%), Універсал Банк (17,04%) та Ощадбанк (13,95%).

Станом на вересень 2024 року в Україні функціонує 15 763 банкомати, 13 276 програмно-технічних комплексів самообслуговування та 512 918 платіжних терміналів. Кількість терміналів зросла на 9%, причому найбільше їх у Києві — 17,8% від загального числа.

Протягом перших дев’яти місяців року українці здійснили 6,4 мільярда карткових операцій на суму 4791,3 мільярда гривень. Безготівкові операції становлять 64,81% від грошового обсягу і 94,5% від загальної кількості операцій.

Що стосується міжнародних операцій, то українці за кордоном здійснили 252,2 мільйона транзакцій на суму 257,1 мільярда гривень. Попри зростання кількості операцій на 2,19%, грошовий обсяг таких платежів зменшився на 6,95%. Найпоширенішим способом розрахунків є використання платіжних терміналів.

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