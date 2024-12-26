Практика судів
  1. В Україні

Українці зменшили використання банківських карток для зняття готівки

16:53, 26 грудня 2024
В 2024 році зросла популярність NFC-платежів.
Українці зменшили використання банківських карток для зняття готівки
Фото: AgroNews
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку 2024 року українці все рідше використовують банківські картки для зняття готівки. За даними дослідження Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», з січня по жовтень частка таких операцій склала лише 5,52%, що в 2,5 рази менше, ніж у 2020 році. Натомість спостерігається зростання кількості безконтактних операцій за допомогою NFC-гаджетів.

З початку року кількість виданих банківських карток в Україні зросла на 6% і досягла 122 мільйонів, з яких активними є лише 54 мільйони. Лідерами за долею діючих карток є ПриватБанк (42,69%), Універсал Банк (17,04%) та Ощадбанк (13,95%).

Станом на вересень 2024 року в Україні функціонує 15 763 банкомати, 13 276 програмно-технічних комплексів самообслуговування та 512 918 платіжних терміналів. Кількість терміналів зросла на 9%, причому найбільше їх у Києві — 17,8% від загального числа.

Протягом перших дев’яти місяців року українці здійснили 6,4 мільярда карткових операцій на суму 4791,3 мільярда гривень. Безготівкові операції становлять 64,81% від грошового обсягу і 94,5% від загальної кількості операцій.

Що стосується міжнародних операцій, то українці за кордоном здійснили 252,2 мільйона транзакцій на суму 257,1 мільярда гривень. Попри зростання кількості операцій на 2,19%, грошовий обсяг таких платежів зменшився на 6,95%. Найпоширенішим способом розрахунків є використання платіжних терміналів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект

Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.

Військовослужбовці зі зброєю покинули позиції – командування знайшло винного, але суд не погодився

На думку командування, у втечі військовослужбовців є провина заступника командира з психологічної підтримки – він не достатньо працював з мобілізованими.

На суддю ВАКС Віктора Маслова відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення права підозрюваного на захист

Суддя ВАКС Віктор Маслов заборонив підозрюваному спілкуватися «з будь-ким» – дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу, а захист ставить питання щодо професійної компетентності судді Антикорсуду.

У Раді зареєстрували законопроект щодо дозволу на виїзд з України на навчання

Як раніше пояснював співавтор законопроекту, йдеться про виїзд на навчання до закордонних вишів чоловіків до 25 років.

Інтернет-голосування за громадську антикорупційну раду при Міноборони перенесли на 7 січня

Причиною перенесення голосування за громадську антикорупційну раду при Міноборони стали внутрішні технічні неполадки.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду