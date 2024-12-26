Украинцы уменьшили использование банковских карт для снятия наличных денег

В 2024 году выросла популярность NFC-платежей.

Фото: AgroNews

С начала 2024 года украинцы все реже используют банковские карты для снятия наличных. По данным исследования Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс», с января по октябрь доля таких операций составила лишь 5,52%, что в 2,5 раза меньше, чем в 2020 году. Зато наблюдается рост количества бесконтактных операций с помощью NFC-гаджетов.

С начала года количество выданных банковских карт в Украине выросло на 6% и достигло 122 миллионов, из которых активными являются лишь 54 миллиона. Лидерами по доле действующих карт являются ПриватБанк (42,69%), Универсал Банк (17,04%) и Ощадбанк (13,95%).

По состоянию на сентябрь 2024 года в Украине функционирует 15 763 банкомата, 13 276 программно-технических комплексов самообслуживания и 512 918 платежных терминалов. Количество терминалов выросло на 9%, причем больше всего их в Киеве - 17,8% от общего числа.

В течение первых девяти месяцев года украинцы совершили 6,4 миллиарда карточных операций на сумму 4791,3 миллиарда гривен. Безналичные операции составляют 64,81% от денежного объема и 94,5% от общего количества операций.

Что касается международных операций, то украинцы за рубежом осуществили 252,2 миллиона транзакций на сумму 257,1 миллиарда гривен. Несмотря на рост количества операций на 2,19%, денежный объем таких платежей уменьшился на 6,95%. Самым распространенным способом расчетов является использование платежных терминалов.

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