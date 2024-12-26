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ТЦК может наложить штраф, если в Резерв+ военно-учетный документ не содержит QR-кода – суд

13:02, 26 декабря 2024
Военно-учетный документ в Резерв+ без QR-кода недействителен, поэтому ТЦК имеет право наложить штраф.
ТЦК может наложить штраф, если в Резерв+ военно-учетный документ не содержит QR-кода – суд
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Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. Об этом заявил Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области в решении от 19 декабря 2024 года по делу №686/27185/24.

В октябре 2024 года мужчина обратился в суд с иском к ТЦК об отмене наложенного на него по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП штрафа в размере 17 000 грн.

Так, 16.09.2024 його було зупинено працівниками ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Так як паперовий військово-обліковий документ, а саме військовий квиток, виданий йому 10.05.2000 року, знаходився у ТЦК для проставлення відмітки про проходження ВЛК, він пред`явив перевіряючим особам зазначений військово-обліковий документ в електронному вигляді через мобільний застосунок від Міністерства оборони України «Резерв+».

Незважаючи на достовірну інформацію з електронного носія і його пояснення, що згідно черги ТЦК поверне йому з відповідними відмітками військовий квиток 20.09.2024 року, він був насильно доставлений до ТЦК. ТЦК при вилученні у нього військового квитка для проставлення відмітки про проходження ВЛК, не надавав ніяких інших письмових документів (приписне посвідчення тощо), які б прирівнювались до військово-облікових документів. Йому було роз`яснено, що інформації з мобільного застосунку «Резерв+» достатньо для підтвердження військово-облікових документів при перевірках.

Таким чином він вважає, що постанова начальника ТЦК від 23.09.2024 є необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню.

У судовому засіданні позивач пояснив, що він зупинився на вимогу поліції, показав електронний військово-обліковий документ з «Резерв+», а в паперовому вигляді військово-обліковий документ не пред`явив, оскільки 15.08.2024року він проходив ВЛК в міському ТЦК, і військово-обліковий документ знаходився там на відмітці. Пред`явлений ним в електронному вигляді військово-обліковий документ з «Резерв+» на той час дійсно не містив QR-коду, і лише після переустановки вказаного додатку 28.11.2024 та завантаження оновлень ним було згенеровано електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Проте, працівники ТЦК могли перевірити дані його військово-облікового документа через «Оберіг», оскільки в нього були всі документи, що посвідчували його особу.

Що вирішив суд

Суд вказав, що відповідно до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 559, військово-обліковий документ в електронній формі формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автентифікації. Формування та відображення військово-облікового документа в електронній формі здійснюється автоматично за умови підключення електронного пристрою до Інтернету та наявності у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів відомостей, визначених у пункті 8 цього Порядку.

У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрихкоду (QR-код військово-облікового документа).

Згідно п.8-1 вказаного Порядку QR-код військово-облікового документа містить відомості про ВОД в електронній формі, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній. QR-код військово-облікового документа містить відомості, зазначені у підпунктах 1-5, 7, 8, 11-13, 17 пункту 8 цього Порядку.

З пояснень позивача в судовому засіданні встановлено, що ним було пред`явлено на вимогу електронний військово-обліковий документ з «Резерв+», який не містив QR-коду. Лише після оновлення застосунку «Резерв+» в листопаді 2024 року було сформовано військово-обліковий документ з QR-кодом. Тобто станом на 16.09.2024 року військово-обліковий документ позивача в електронному вигляді не містив QR-коду, а отже, не був дійсним та не міг використовуватися.

Відповідно до вищевказаних норм чинного законодавства військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Доводи позивача, що його військового-обліковий документ станом на 16.09.2024 року було вилучено працівниками Хмельницького міського ТЦК для внесення до нього даних про проходження позивачем 15.08.2024 року ВЛК, належними та допустимими доказами не підтверджені.

З огляду на вищевикладене, даючи оцінку доказам, які містяться в матеріалах справи, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Автор: Наталя Мамченко

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суд штраф / штрафы ТЦК Резерв+

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ТЦК может наложить штраф, если в Резерв+ военно-учетный документ не содержит QR-кода – суд

Военно-учетный документ в Резерв+ без QR-кода недействителен, поэтому ТЦК имеет право наложить штраф.

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