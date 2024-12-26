В Дие восстановлено получение и редактирование разрешений на строительные работы

Портал Дія облегчает процесс получения разрешений на строительство и внесения изменений.

На портале Дія снова доступна возможность получить разрешение на выполнение строительных работ или внести изменения в уже выданный документ. Об этом сообщила пресс-служба Дии.

«Сервисы Дії постепенно возвращаются. Заработала услуга на портале, с которой быстро и без очередей можно получить разрешение на строительство или отредактировать готовый строительный документ», - говорится в сообщении.

Услуга касается разрешений на строительство объектов среднего и высокого класса последствий, а также возможности изменить заказчика, подрядчика, адрес или другие данные.

Кроме того, заявка на строительство на портале Дія будет защищена от типичных ошибок, ведь система автоматически выявляет их до отправки, что обеспечивает корректное рассмотрение документов органами строительного контроля.

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