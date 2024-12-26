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В Дії відновлено отримання та редагування дозволів на будівельні роботи

13:36, 26 грудня 2024
Портал Дія полегшує процес отримання дозволів на будівництво та внесення змін.
В Дії відновлено отримання та редагування дозволів на будівельні роботи
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На порталі Дія знову доступна можливість отримати дозвіл на виконання будівельних робіт або внести зміни до вже виданого документа. Про це повідомила пресслужба Дії.

«Сервіси Дії поступово повертаються. Запрацювала послуга на порталі, з якою швидко та без черг можна отримати дозвіл на будівництво або відредагувати готовий будівельний документ», – йдеться в повідомленні.

Послуга стосується дозволів на будівництво об’єктів середнього та високого класу наслідків, а також можливості змінити замовника, підрядника, адресу чи інші дані.

Крім того, заявка на будівництво на порталі Дія буде захищена від типових помилок, адже система автоматично виявляє їх до надсилання, що забезпечує коректний розгляд документів органами будівельного контролю.

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Дія

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