У ВККС може з’явитися новий заступник керівника Секретаріату – він відповідатиме за питання цифровізації Комісії

Павло Кулик раніше працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції, як і голова ВККС.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 грудня 2024 року визнала переможцем добору на вакантну посаду заступника керівника Секретаріату ВККС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Кулика Павла Олексійовича.

Павло Кулик працює на посаді керівника Відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Департаменту інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації НАЗК.

У 2024 році Павло Кулик брав участь у конкурсі на посаду голови НАЗК, однак 20 лютого за підсумками співбесіди з членами конкурсної комісії, його участь у конкурсі була припинена.

Як розповідала «Судово-юридична газета», під час співбесіди з конкурсною комісією, Павло Кулик надав дещо дивні пояснення стосовно власної практики заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Зокрема, він задекларував усіх своїх близьких родичів, навіть з якими давно вже не проживав, але при цьому не вказав даних про їх майно. Павло Кулик пояснив такий підхід тим, що хоче «спростити собі декларування». «Я виходив з того, що чим більше я інформації надав, тим відкритішим буду», - розповів тоді конкурсній комісії Павло Кулик.

Зазначимо, що голова ВККС Андрій Пасічник також є представником НАЗК – до 2023 року він очолював Управління проведення повних перевірок НАЗК.

Всього у доборі на посаду заступника керівника Секретаріату ВККС з питань цифровізації брали участь п’ять претендентів, однак за підсумками проведених співбесід, переможцем добору одноголосно визнаний Павло Кулик.

Приступити до виконання своїх обов’язків Павло Кулик зможе після проходження спеціальної перевірки та ще одного голосування членів ВККС у пленарному складі – вже за призначення на посаду заступника керівника Секретаріату.

Нагадаємо, що з листопада у Секретаріаті ВККС відсутній постійний керівник, в. о. керівника Секретаріату наразі є Тарас Нешик.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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