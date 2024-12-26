Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

У ВККС може з’явитися новий заступник керівника Секретаріату – він відповідатиме за питання цифровізації Комісії

12:57, 26 грудня 2024
Павло Кулик раніше працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції, як і голова ВККС.
У ВККС може з’явитися новий заступник керівника Секретаріату – він відповідатиме за питання цифровізації Комісії
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 грудня 2024 року визнала переможцем добору на вакантну посаду заступника керівника Секретаріату ВККС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Кулика Павла Олексійовича.

Павло Кулик працює на посаді керівника Відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Департаменту інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації НАЗК.

У 2024 році Павло Кулик брав участь у конкурсі на посаду голови НАЗК, однак 20 лютого за підсумками співбесіди з членами конкурсної комісії, його участь у конкурсі була припинена.

Як розповідала «Судово-юридична газета», під час співбесіди з конкурсною комісією, Павло Кулик надав дещо дивні пояснення стосовно власної практики заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Зокрема, він задекларував усіх своїх близьких родичів, навіть з якими давно вже не проживав, але при цьому не вказав даних про їх майно. Павло Кулик пояснив такий підхід тим, що хоче «спростити собі декларування». «Я виходив з того, що чим більше я інформації надав, тим відкритішим буду», - розповів тоді конкурсній комісії Павло Кулик.

Зазначимо, що голова ВККС Андрій Пасічник також є представником НАЗК – до 2023 року він очолював Управління проведення повних перевірок НАЗК.

Всього у доборі на посаду заступника керівника Секретаріату ВККС з питань цифровізації брали участь п’ять претендентів, однак за підсумками проведених співбесід, переможцем добору одноголосно визнаний Павло Кулик.

Приступити до виконання своїх обов’язків Павло Кулик зможе після проходження спеціальної перевірки та ще одного голосування членів ВККС у пленарному складі – вже за призначення на посаду заступника керівника Секретаріату.

Нагадаємо, що з листопада у Секретаріаті ВККС відсутній постійний керівник, в. о. керівника Секретаріату наразі є Тарас Нешик.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВККС Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК може накласти штраф, якщо у Резерв+ військово-обліковий документ не містить QR-коду – суд

Військово-обліковий документ у Резерв+ без QR-коду є недійсним, тому ТЦК має право накласти штраф.

На суддю ВАКС Віктора Маслова відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення права підозрюваного на захист

Суддя ВАКС Віктор Маслов заборонив підозрюваному спілкуватися «з будь-ким» – дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу, а захист ставить питання щодо професійної компетентності судді Антикорсуду.

У ВККС може з’явитися новий заступник керівника Секретаріату – він відповідатиме за питання цифровізації Комісії

Павло Кулик раніше працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції, як і голова ВККС.

Адвокатські запити про дату і час пропуску осіб до приміщень судів слід надсилати до територіальних управлінь Служби судової охорони

Керівник Служби судової охорони повідомив НААУ, що інформацію про осіб, які пропускаються до приміщень судів, збирають в територіальних управліннях Служби, тому адвокатські запити варто спрямовувати саме туди.

Документ, який підтверджує зняття особи з військового обліку, не є підставою для перетину кордону – Верховний Суд

Військовий квиток з відміткою про зняття з обліку як документ засвідчує виключно питання військового обліку особи.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду