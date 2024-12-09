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В Секретаріаті ВККС появився тимчасовий керівник

17:01, 9 грудня 2024
Тарас Нешик повернувся до роботи у Секретаріаті ВККС.
В Секретаріаті ВККС появився тимчасовий керівник
Заступник керівника Секретаріату ВККС Тарас Нешик та заступник голови ВККС Руслан Сидорович, жовтень 2023 року Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 9 грудня 2024 року повідомила, що на посаду заступника керівника Секретаріату ВККС призначено Нешика Тараса Степановича.

З 10 грудня Тарас Нешик також тимчасово виконуватиме повноваження керівника Секретаріату ВККС.  

Зазначимо, що Тарас Нешик має великий досвід роботи у структурі ВККС.

У ВККС Тарас Нешик працював з 2012 по 2024 роки, розпочавши кар’єру з посади дисциплінарного інспектора Комісії.

Втім 24 червня 2024 року Тарас Нешик звільнився з посади заступника керівника Секретаріату ВККС «за взаємною домовленістю сторін».

Нагадаємо, що наразі у ВККС відсутній постійний керівник Секретаріату. Як розповідала «Судово-юридична газета», 6 листопада особистим наказом голови ВККС Андрія Пасічника з посади керівника Секретаріату була звільнена Олена Пономаренко. Після цього фактично роботою Секретаріату керував особисто Андрій Пасічник.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС

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