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В Секретариате ВККС появился временный руководитель

17:01, 9 декабря 2024
Тарас Нешик вернулся к работе в Секретариате ВККС.
В Секретариате ВККС появился временный руководитель
Заместитель руководителя Секретариата ВККС Тарас Нешик и заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович, октябрь 2023 года Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 9 декабря 2024 года сообщила, что на должность заместителя руководителя Секретариата ВККС назначен Нешик Тарас Степанович.

С 10 декабря Тарас Нешик также будет временно исполнять полномочия руководителя Секретариата ВККС.

Отметим, что у Тараса Нешика большой опыт работы в структуре ВККС.

В ВККС Тарас Нешик работал с 2012 по 2024 годы, начав карьеру с должности дисциплинарного инспектора Комиссии.

Впрочем, 24 июня 2024 года Тарас Нешик уволился с должности заместителя руководителя Секретариата ВККС «по взаимной договоренности сторон».

Напомним, что в настоящее время в ВККС отсутствует постоянный руководитель Секретариата. Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 6 ноября личным приказом главы ВККС Андрея Пасечника с должности руководителя Секретариата была уволена Елена Пономаренко. После этого фактически работой Секретариата руководил лично Андрей Пасечник.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВККС

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