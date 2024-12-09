В Секретариате ВККС появился временный руководитель

Высшая квалификационная комиссия судей 9 декабря 2024 года сообщила, что на должность заместителя руководителя Секретариата ВККС назначен Нешик Тарас Степанович.
С 10 декабря Тарас Нешик также будет временно исполнять полномочия руководителя Секретариата ВККС.
Отметим, что у Тараса Нешика большой опыт работы в структуре ВККС.
В ВККС Тарас Нешик работал с 2012 по 2024 годы, начав карьеру с должности дисциплинарного инспектора Комиссии.
Впрочем, 24 июня 2024 года Тарас Нешик уволился с должности заместителя руководителя Секретариата ВККС «по взаимной договоренности сторон».
Напомним, что в настоящее время в ВККС отсутствует постоянный руководитель Секретариата. Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 6 ноября личным приказом главы ВККС Андрея Пасечника с должности руководителя Секретариата была уволена Елена Пономаренко. После этого фактически работой Секретариата руководил лично Андрей Пасечник.
Автор: Вячеслав Хрипун
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