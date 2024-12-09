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В Киеве задержали молодых людей, которые за 1000 долларов подожгли авто военного ВСУ

21:39, 9 декабря 2024
Молодые люди совершили поджог в Святошинском районе, откликнувшись на предложение «подработки» в Интернете.
В Киеве задержали молодых людей, которые за 1000 долларов подожгли авто военного ВСУ
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Святошинском районе Киева 17-летний и 24-летний молодые люди подожгли автомобиль военнослужащего Вооруженных Сил Украины за вознаграждение в 1 000 долларов США. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Преступление квалифицировано по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в условиях особого периода (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

В ноябре 2024 года житель одного из столичных хостелов нашел в Интернете предложение «подработки». В сообщении, отправленном через Telegram, речь шла о вознаграждении за поджог автомобиля, принадлежащего военному. Молодой человек привлек к выполнению задания своего соседа.

В районе станции метро «Академгородок» они начали искать автомобили военных. На улице Дымерской заметили Nissan с наклейкой в виде креста, что указывало на возможную принадлежность к ВСУ. Заказчик в Telegram подтвердил выбор.

После этого молодые люди купили бензин на АЗС и ночью совершили поджог. Один из них облил бензином капот автомобиля, а второй снимал это на телефон.

Обоих подозреваемых задержали. Для 24-летнего избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, 17-летнего отправили под круглосуточный домашний арест.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Расследование продолжается.

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