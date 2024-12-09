Работу пропускных пунктов на границе с Молдовой возобновили

Пункты пропуска работают в штатном режиме.

На границе с Молдовой в пунктах пропуска возобновилось оформление граждан и транспорта. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«В 16:15 пропускные операции в пунктах пропуска на границе с Молдовой полностью восстановлены.

Пункты пропуска работают в штатном режиме», – заявили там.

Напомним, что в ГПСУ предупреждали о временной остановке пропускных операций на границе с Молдовой из-за технических неисправностей базы данных таможни соседней страны.

В пунктах пропуска на границе с Молдовой, в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей, было временно остановлено оформление лиц и транспорта.

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